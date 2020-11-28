В Забайкалье до февраля продлили самоизоляцию для лиц старше 65 лет

Короткая ссылка
Режим самоизоляции для жителей Забайкальского края старше 65 лет продлили до 7 февраля 2021 года. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В Забайкалье до февраля продлили самоизоляцию для лиц старше 65 лет
  • Reuters

«На территории Забайкальского края продолжает действовать режим самоизоляции для жителей 65 лет и старше, он продлён до 7 февраля», — говорится в заявлении.

В краевом правительстве отметили, что у пожилых граждан «всё чаще подтверждают диагноз «новая коронавирусная инфекция», а болезнь может протекать в тяжёлой форме.

«Среднее число заболевших на 100 тыс. населения среди людей старшего поколения растёт с каждой неделей», — добавили в ведомстве.

Ранее в Ульяновске до 14 декабря продлили действие режима самоизоляции для жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить