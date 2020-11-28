В Забайкалье до февраля продлили самоизоляцию для лиц старше 65 лет

Режим самоизоляции для жителей Забайкальского края старше 65 лет продлили до 7 февраля 2021 года. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«На территории Забайкальского края продолжает действовать режим самоизоляции для жителей 65 лет и старше, он продлён до 7 февраля», — говорится в заявлении.

В краевом правительстве отметили, что у пожилых граждан «всё чаще подтверждают диагноз «новая коронавирусная инфекция», а болезнь может протекать в тяжёлой форме.

«Среднее число заболевших на 100 тыс. населения среди людей старшего поколения растёт с каждой неделей», — добавили в ведомстве.

Ранее в Ульяновске до 14 декабря продлили действие режима самоизоляции для жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.