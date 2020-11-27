В Ульяновске продлят режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Короткая ссылка
В Ульяновске до 14 декабря продлят режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.
В Ульяновске продлят режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Такое решение связано с эпидемиологической ситуацией в регионе.

В настоящее время особое внимание уделяется соблюдению организациями общепита ограничений на работу с 22:00 до 07:00, а также на проведение новогодних мероприятий.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить