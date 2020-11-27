В Ульяновске продлят режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

В Ульяновске до 14 декабря продлят режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Такое решение связано с эпидемиологической ситуацией в регионе.

В настоящее время особое внимание уделяется соблюдению организациями общепита ограничений на работу с 22:00 до 07:00, а также на проведение новогодних мероприятий.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.