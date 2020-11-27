В Подмосковье продлили до 13 декабря ограничения по коронавирусу
- РИА Новости
Так, до 13 декабря продлевается режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих ряд хронических заболеваний.
Кроме того, речь идёт о дистанционном обучении в вузах и колледжах Подмосковья, а также о запрете проводить спортивные и развлекательные мероприятия с участием зрителей.
Ранее губернатор Андрей Воробьёв отмечал, что в Подмосковье не планируется вводить дополнительные ограничения по коронавирусу.
При этом он отмечал, что есть намерение их ослабить к Новому году.