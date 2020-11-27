В Подмосковье продлили до 13 декабря ограничения по коронавирусу

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В Московской области до 13 декабря продлены ограничительные меры, введённые из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, следует из постановления губернатора Подмосковья.
В Подмосковье продлили до 13 декабря ограничения по коронавирусу
  • РИА Новости

Так, до 13 декабря продлевается режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих ряд хронических заболеваний. 

Кроме того, речь идёт о дистанционном обучении в вузах и колледжах Подмосковья, а также о запрете проводить спортивные и развлекательные мероприятия с участием зрителей. 

Ранее губернатор Андрей Воробьёв отмечал, что в Подмосковье не планируется вводить дополнительные ограничения по коронавирусу.

При этом он отмечал, что есть намерение их ослабить к Новому году. 

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