В Подмосковье продлили до 13 декабря ограничения по коронавирусу

В Московской области до 13 декабря продлены ограничительные меры, введённые из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, следует из постановления губернатора Подмосковья.

Так, до 13 декабря продлевается режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих ряд хронических заболеваний.

Кроме того, речь идёт о дистанционном обучении в вузах и колледжах Подмосковья, а также о запрете проводить спортивные и развлекательные мероприятия с участием зрителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьёв отмечал, что в Подмосковье не планируется вводить дополнительные ограничения по коронавирусу.

При этом он отмечал, что есть намерение их ослабить к Новому году.