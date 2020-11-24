В Подмосковье не исключили ослабления ограничений к Новому году

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В Московской области не планируется вводить дополнительные ограничения по коронавирусу, напротив, есть намерение их ослабить к Новому году. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
В Подмосковье не исключили ослабления ограничений к Новому году
  • РИА Новости

«Мы не планируем вводить дополнительные ограничения. Честно говоря, хочется перед Новым годом какие-то из них снять. Но, говорят, мечтать не вредно», — цитирует телеканал «360» губернатора.

По его словам, власти Подмосковья рассчитывают, что «вся ситуация, в том числе вакцинация, чуть больше начнёт работать» и позволит принять соответствующие решения.

Ранее Воробьёв отмечал, что власти сделают всё возможное, чтобы жители Подмосковья хорошо отдохнули на каникулах, несмотря на пандемию.

Власти области заявляли, что планируют открыть 200 пунктов вакцинации от COVID-19 в ближайшее время.

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