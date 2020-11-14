В Подмосковье рассказали о развёртывании пунктов вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«В Подмосковье начинается вакцинация жителей от коронавируса. Организуют прививочные пункты. Их количество скоро вырастет до 200. На следующей неделе ожидается поступление около 1 тыс. препаратов», — говорится в заявлении.
Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о борьбе с COVID-19 в Подмосковье.