Воробьёв рассказал о ситуации с подготовкой к Новому году в Подмосковье

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил, что власти сделают всё возможное, чтобы жители региона хорошо отдохнули на каникулах, несмотря на пандемию.
Воробьёв рассказал о ситуации с подготовкой к Новому году в Подмосковье
  • © Пресс-служба правительства Московской области

Об этом сообщает телеканал «360»

«Обращаю внимание: всё, что связано с убранством городов, с возможностью прогулок, должно быть подготовлено и сделано на должном уровне. Несмотря на пандемию, каждый, в том числе Министерство по благоустройству, должен сделать всё, чтобы максимально предоставить возможность для отдыха нашим жителям», — заявил на совещании с зампредами Андрей Воробьёв.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации в Московской области ввели новые ограничения. В регионе до 29 ноября запретили проведение массовых мероприятий. По улицам и паркам можно просто гулять.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал предложение о продлении новогодних праздников.

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