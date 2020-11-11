Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал предложение о продлении новогодних праздников.

«Во-первых, мы не знаем, как будут развиваться события в конце декабря — начале января. Во-вторых, в разных регионах ситуация разная», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, на всю страну принимать такие решения необоснованно.

Со своей стороны, эксперт московского отделения «Опоры России» Светлана Петропольская в беседе с газетой «Известия» выразила мнение, что пострадают сферы, работающие офлайн и не имеющие возможности оказывать услуги онлайн.

«Пострадают и те, чья работа зависит от работы государственных органов и инстанций. Например, юридическая сфера напрямую зависит от того, как работают такие госорганы, как ФНС, Росреестр, лицензирующие органы. Если эти организации не будут работать, то юристам практически нечего будет делать, кроме юридических консультаций», — пояснила она.

Вместе с тем, считает Петропольская, продление каникул не скажется на сферах, которые реализуют товары первой необходимости.

Ранее партия «Коммунисты России» предложила продлить новогодние праздники на две недели с сохранением заработной платы. Соответствующее обращение направлено в правительство.

По мнению авторов инициативы, это позволит замедлить распространение коронавирусной инфекции.