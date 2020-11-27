Заслуженный учитель России прокомментировал инцидент со стрельбой в школе в Нальчике

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург прокомментировал инцидент со стрельбой в одной из школ в Нальчике.

«Для этого есть объективные причины. Сейчас родители, дети, учителя, конечно, находятся в общем невротическом состоянии из-за пандемии коронавируса и дистантного обучения», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, нужно разговаривать друг с другом, проводить видеоконференции, заниматься предупреждением подобных эксцессов.

Как отметил Ямбург, мудрость учителя в том, чтобы уходить от конфликтов, а не обострять их.

27 ноября родственник ученика 8-го класса и его друг напали на учителя, который с целью самообороны произвёл выстрелы из травматического оружия.