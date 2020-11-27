В Нальчике возбудили дело после инцидента со стрельбой в школе

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Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено после инцидента со стрельбой в одной из школ города Нальчика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарии.
В Нальчике возбудили дело после инцидента со стрельбой в школе
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Установлено, что 27 ноября родственник ученика 8-го класса Г. и его друг Т. стали наносить телесные повреждения учителю М., который с целью самообороны произвёл выстрелы из травматического оружия.

В результате Т. получил травмы, не представляющие опасности для жизни, учитель был госпитализирован. Дело заведено в отношении Т. и Г.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

Ранее в МВД сообщили, что учитель школы в Нальчике выстрелил в воздух в ходе конфликта со знакомыми восьмиклассника.

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