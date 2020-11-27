В Нальчике учитель в ходе конфликта устроил стрельбу в школе

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Учитель одной из школ Нальчика произвёл выстрелы в воздух из травматического пистолета в ходе конфликта со знакомыми ученика, никто не пострадал. Об этом информирует пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике.
В Нальчике учитель в ходе конфликта устроил стрельбу в школе
  • РИА Новости

По данным МВД, в полицию поступило сообщение о хлопках, похожих на выстрелы, раздавшихся на втором этаже одной из городских школ.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что между восьмиклассником и учителем произошло разногласие по учебному вопросу. 

«Школьник позвал своих знакомых для разбирательства с преподавателем. В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями 36 и 26 лет», — заявили в МВД.

В министерстве добавили, что после этого учитель вышел на улицу, взял из своей машины травматический пистолет, вернулся в школу и произвёл выстрелы в воздух.

Пострадавших нет. Участников конфликта доставили в отдел полиции.

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