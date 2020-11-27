В Нальчике учитель в ходе конфликта устроил стрельбу в школе
- РИА Новости
По данным МВД, в полицию поступило сообщение о хлопках, похожих на выстрелы, раздавшихся на втором этаже одной из городских школ.
На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что между восьмиклассником и учителем произошло разногласие по учебному вопросу.
«Школьник позвал своих знакомых для разбирательства с преподавателем. В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями 36 и 26 лет», — заявили в МВД.
В министерстве добавили, что после этого учитель вышел на улицу, взял из своей машины травматический пистолет, вернулся в школу и произвёл выстрелы в воздух.
Пострадавших нет. Участников конфликта доставили в отдел полиции.