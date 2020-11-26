В Калининграде мужчина устроил стрельбу на улице

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В Калининграде мужчина устроил стрельбу на улице, в результате которой погибла его бывшая жена. Подозреваемый покончил с собой.
В Калининграде мужчина устроил стрельбу на улице
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК по региону Наталью Гацко.

По её словам, вечером в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тел мужчины и женщины на улице Чернышевского.

«По предварительным данным, 37-летний мужчина из огнестрельного оружия застрелил свою 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой», — заявила она.

По её словам, на месте происшествия обнаружено оружие.

Следователи устанавливают подробности произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

12 октября в Нижегородской области в результате стрельбы скончались три человека, ещё трое получили ранения.

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