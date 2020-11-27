Пострадавшего при конфликте в Нальчике учителя доставили в реанимацию

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Учителя одной из школ в Нальчике доставили в реанимацию после конфликта со знакомыми учащегося.
Пострадавшего при конфликте в Нальчике учителя доставили в реанимацию
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав Кабардино-Балкарии.

«Учитель школы находится в реанимационном отделении больницы в среднетяжёлом состоянии. У него сочетанная травма, сотрясение мозга, а также многочисленные переломы, в том числе челюстно-лицевые», — заявили в министерстве.

Ранее в МВД сообщили, что учитель школы в Нальчике выстрелил в воздух в ходе конфликта со знакомыми ученика.

По данным прокуратуры, родственник ученика 8-го класса и его друг стали наносить телесные повреждения учителю, который с целью самообороны произвёл выстрелы из травматического оружия.

Пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело.

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