Пострадавшего при конфликте в Нальчике учителя доставили в реанимацию

Учителя одной из школ в Нальчике доставили в реанимацию после конфликта со знакомыми учащегося.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав Кабардино-Балкарии.

«Учитель школы находится в реанимационном отделении больницы в среднетяжёлом состоянии. У него сочетанная травма, сотрясение мозга, а также многочисленные переломы, в том числе челюстно-лицевые», — заявили в министерстве.

Ранее в МВД сообщили, что учитель школы в Нальчике выстрелил в воздух в ходе конфликта со знакомыми ученика.

По данным прокуратуры, родственник ученика 8-го класса и его друг стали наносить телесные повреждения учителю, который с целью самообороны произвёл выстрелы из травматического оружия.

Пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело.