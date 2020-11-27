Голикова поручила регионам доложить о готовности к вакцинации от COVID-19

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Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании поручила регионам доложить о готовности к вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Голикова поручила регионам доложить о готовности к вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

«Вы должны доложить о готовности с приложением плана региона по проведению вакцинации, включая следующие сведения: организация транспортировки и хранения вакцины внутри региона, наличие специального оборудования, которое соответствует требованиям, установленным приказом Минздрава для обеспечения температурного режима в соответствии с инструкцией по медицинскому применению вакцины «Спутник V», количество обученного для проведения вакцинации медицинского персонала и перечень мест хранения вакцины и проведения вакцинации, включая информацию о возможности довода граждан до пунктов проведения вакцинации», — цитирует ТАСС Голикову.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов.

Также Мишустин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной, никто никого заставлять не станет.

Завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».

Согласно данным оперштаба на 27 ноября, в России в течение суток выявили 27 543 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 215 533. 

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