В «Векторе» назвали срок формирования иммунитета после вакцинации

Иммунитет к коронавирусной инфекции формируется через месяц после вакцинации препаратом «Вектора», заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.

«Иммунитет формируется через месяц после первой вакцинации. Защитный уровень может быть достигнут у разных людей по-разному, но в среднем через месяц», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее сообщалось, что проведённые исследования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве показали наличие антител к COVID-19 у около 50% жителей.

Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов также рассказал об исследованиях в области иммунного ответа организма человека на коронавирус.