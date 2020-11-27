В «Векторе» назвали срок формирования иммунитета после вакцинации

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Иммунитет к коронавирусной инфекции формируется через месяц после вакцинации препаратом «Вектора», заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.
В «Векторе» назвали срок формирования иммунитета после вакцинации
  • Reuters

«Иммунитет формируется через месяц после первой вакцинации. Защитный уровень может быть достигнут у разных людей по-разному, но в среднем через месяц», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее сообщалось, что проведённые исследования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве показали наличие антител к COVID-19 у около 50% жителей.

Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов также рассказал об исследованиях в области иммунного ответа организма человека на коронавирус.

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