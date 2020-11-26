В Москве иммунитет к коронавирусу выявлен у около 50% жителей

Проведённые исследования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве показали наличие антител к COVID-19 у около 50% жителей, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.

«Проведённые исследования в Москве дают результат, что у нас около 50% населения уже имеют иммунный ответ к коронавирусу: клеточный иммунитет, антитела и так далее», — заявил Собянин.

При этом он добавил, что это не исключает риска повторного заболевания этих граждан.

Собянин также заверил, что у властей нет планов «закрывать город» или отдельные секторы экономики Москвы.

По его словам, в Москве подготовлено около 300 пунктов для проведения вакцинации от COVID-19.