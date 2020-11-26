В Москве иммунитет к коронавирусу выявлен у около 50% жителей
- РИА Новости
«Проведённые исследования в Москве дают результат, что у нас около 50% населения уже имеют иммунный ответ к коронавирусу: клеточный иммунитет, антитела и так далее», — заявил Собянин.
При этом он добавил, что это не исключает риска повторного заболевания этих граждан.
Собянин также заверил, что у властей нет планов «закрывать город» или отдельные секторы экономики Москвы.
По его словам, в Москве подготовлено около 300 пунктов для проведения вакцинации от COVID-19.