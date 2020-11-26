Собянин заявил о готовности Москвы к проведению вакцинации от COVID-19

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24» заявил о готовности инфраструктуры города к проведению массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19.
Собянин заявил о готовности Москвы к проведению вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

«Мы готовы к массовой вакцинации, у нас подготовлено около 300 пунктов вакцинации, оснащённых всем необходимым оборудованием, холодильниками и так далее, и необходимым персоналом. Создана информационная электронная система для свободной записи горожан на вакцинацию, всё это готово, мы, что называется, на низком старте», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в следующем году на вакцинацию от коронавируса из бюджета Москвы потратят почти 10 млрд рублей.

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург также заявил, что при отсутствии антител через три недели после вакцинации от коронавируса можно поставить прививку ещё раз.

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