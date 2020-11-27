В Севастополе сроки вакцинации от гриппа продлили до 15 декабря

В Севастополе продлены сроки проведения кампании вакцинации от гриппа, которая стартовала в регионе 1 сентября.

Об этом сообщила заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним детской поликлиники №1 ГБУЗС «Городская больница №5 — Центр охраны здоровья матери и ребёнка» Екатерина Соломаха, передаёт «Новый Севастополь».

«По состоянию на сегодняшний день кампания вакцинации продлена до 15 декабря, так что мы продолжаем делать прививки от гриппа, и у всех желающих пока есть время приобрести иммунную защиту. В начале этой недели только за один день в одной из школ мы вакцинировали 103 ребёнка. Все дети перенесли прививку очень хорошо, никаких жалоб не поступило», — сказала Соломаха.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в Ижевске продлили работу мобильных пунктов вакцинации против гриппа на три дня.