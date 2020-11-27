В Томске врачи выписали выпавшую с четвёртого этажа девочку

Врачи больницы скорой медицинской помощи №2 выписали шестилетнюю девочку, которая выпала с четвёртого этажа многоэтажного дома в Томске.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на данные облздрава.

В пятницу, 27 ноября, департамент здравоохранения сообщил, что ребёнка выписали из больницы.

«Состояние ребёнка удовлетворительное, ей рекомендовано дальнейшее наблюдение у невролога в поликлинике по месту жительства», — сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи №2 Андрей Караваев.

В отношении матери девочки составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП России («неисполнение родителями обязанностей»).

Несчастный случай произошёл в субботу, 21 ноября. Ребёнок выпал с четвёртого этажа многоквартирного дома по улице Карла Маркса. Девочка после падения смогла самостоятельно встать и сделать несколько шагов. Врачи не зафиксировали у неё переломов.