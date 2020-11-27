В Томске врачи выписали выпавшую с четвёртого этажа девочку

Короткая ссылка
Врачи больницы скорой медицинской помощи №2 выписали шестилетнюю девочку, которая выпала с четвёртого этажа многоэтажного дома в Томске.
В Томске врачи выписали выпавшую с четвёртого этажа девочку
  • vk.com

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на данные облздрава.

В пятницу, 27 ноября, департамент здравоохранения сообщил, что ребёнка выписали из больницы.

«Состояние ребёнка удовлетворительное, ей рекомендовано дальнейшее наблюдение у невролога в поликлинике по месту жительства», — сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи №2 Андрей Караваев.

В отношении матери девочки составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП России («неисполнение родителями обязанностей»).

Несчастный случай произошёл в субботу, 21 ноября. Ребёнок выпал с четвёртого этажа многоквартирного дома по улице Карла Маркса. Девочка после падения смогла самостоятельно встать и сделать несколько шагов. Врачи не зафиксировали у неё переломов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить