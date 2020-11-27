В Томске врачи выписали выпавшую с четвёртого этажа девочку
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Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на данные облздрава.
В пятницу, 27 ноября, департамент здравоохранения сообщил, что ребёнка выписали из больницы.
«Состояние ребёнка удовлетворительное, ей рекомендовано дальнейшее наблюдение у невролога в поликлинике по месту жительства», — сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи №2 Андрей Караваев.
В отношении матери девочки составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП России («неисполнение родителями обязанностей»).
Несчастный случай произошёл в субботу, 21 ноября. Ребёнок выпал с четвёртого этажа многоквартирного дома по улице Карла Маркса. Девочка после падения смогла самостоятельно встать и сделать несколько шагов. Врачи не зафиксировали у неё переломов.