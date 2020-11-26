В Москве рассказали об использовании ИИ для медицинских исследований

В Москве количество направлений медицинских исследований, выполняемых при помощи искусственного интеллекта, увеличится до десяти к 2021 году.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В 2019 году мы запустили эксперимент по внедрению в систему московского здравоохранения технологий искусственного интеллекта и цифрового зрения. Мы удовлетворены полученными результатами и хотим расширить рамки эксперимента», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, прорабатывается ряд новых направлений автоматизированной обработки исследований, среди которых магнитно-резонансная и компьютерная томографии головного мозга, рентген опорно-двигательного аппарата и органов брюшной полости.

В настоящее время сервисы ИИ подключены к Единому радиологическому информационному сервису.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о привлечении медиков в инфекционные центры.