В Москве рассказали об использовании ИИ для медицинских исследований
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.
«В 2019 году мы запустили эксперимент по внедрению в систему московского здравоохранения технологий искусственного интеллекта и цифрового зрения. Мы удовлетворены полученными результатами и хотим расширить рамки эксперимента», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, прорабатывается ряд новых направлений автоматизированной обработки исследований, среди которых магнитно-резонансная и компьютерная томографии головного мозга, рентген опорно-двигательного аппарата и органов брюшной полости.
В настоящее время сервисы ИИ подключены к Единому радиологическому информационному сервису.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о привлечении медиков в инфекционные центры.