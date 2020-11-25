В Подмосковье рассказали о привлечении медиков в инфекционные центры

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В Московской области рассказали о работе по привлечению медицинских работников в инфекционные центры.
В Подмосковье рассказали о привлечении медиков в инфекционные центры
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Только за последнюю неделю в наши инфекционные центры вышли на работу 111 медицинских специалистов, а всего за последний месяц — более 2,1 тыс. медработников», — заявила глава ведомства Светлана Стригункова.

По её словам, это врачи, средний и младший медицинский персонал.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.

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