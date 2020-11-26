В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах зафиксировали 580 случаев инфицирования COVID-19, заявили в региональном оперштабе.
В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает nashgorod.ru.

В Тюменской области заболели 173 человека, в ХМАО — 209, в ЯНАО — 198.

Выздоровели 349, 227 и 114 пациентов соответственно.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 25 487 случаев коронавируса.

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