В Ставропольском крае провели 884 тысячи тестов на COVID-19

В Ставропольском крае выполнили 884 тыс. исследований на COVID-19, заявил губернатор Владимир Владимиров.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

«Все заболевшие берутся на медицинский контроль, им оказывается помощь», — отметил глава региона.

Он также сказал, что массовая вакцинация поможет побороть COVID-19, но пока лучший способ предотвратить заболевание — профилактика.

Также стало известно, что в Краснодаре открыли центры диагностики пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Пациенты могут обращаться в центр самостоятельно, по направлению лечащих врачей, или же их будет доставлять скорая помощь.

Ранее сообщалось, что в Москве иммунитет к коронавирусу выявлен у около 50% жителей.