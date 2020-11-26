В Ставропольском крае провели 884 тысячи тестов на COVID-19

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В Ставропольском крае выполнили 884 тыс. исследований на COVID-19, заявил губернатор Владимир Владимиров.
В Ставропольском крае провели 884 тысячи тестов на COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

«Все заболевшие берутся на медицинский контроль, им оказывается помощь», — отметил глава региона.

Он также сказал, что массовая вакцинация поможет побороть COVID-19, но пока лучший способ предотвратить заболевание — профилактика.

Также стало известно, что в Краснодаре открыли центры диагностики пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Пациенты могут обращаться в центр самостоятельно, по направлению лечащих врачей, или же их будет доставлять скорая помощь.

Ранее сообщалось, что в Москве иммунитет к коронавирусу выявлен у около 50% жителей.

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