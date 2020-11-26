В Госдуме прокомментировали закон об удалённой работе

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал закон об удалённой работе.

«В документе защищены права и работника, и работодателя, принятый документ является очень сбалансированным. Документ поддержали все стороны и правительство», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, перевод на удалёнку не должен сопровождаться ухудшением прав работника, не может уменьшаться зарплата, то есть будут действовать все нормы Трудового кодекса.

«А что касается привлечения работника во внерабочее время, то в этом случае предусмотрена сверхурочная оплата», — сказал Нилов.

Со своей стороны, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Nation News отметила, что, в отличие от постоянной дистанционной работы, работодатель обязан обеспечить работника средствами коммуникации, оплатить затраты, например на интернет.

«Рабочий график устанавливается по соглашению сторон. При сохранении объёмов работы уровень зарплаты не может быть снижен», — сказала она.

Госдума приняла в третьем чтении закон, который уточняет понятие удалённой работы, которая может быть постоянной, временной (на срок не более шести месяцев) или периодической.