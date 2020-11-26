В Минпромторге высказались о нехватке лекарств в аптеках

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, когда будет ликвидирована нехватка лекарств в аптеках.
В Минпромторге высказались о нехватке лекарств в аптеках
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Как он заявил в интервью ТАСС, данная проблема будет решена к середине декабря.

«Я думаю, что до середины декабря», — ответил Мантуров на соответствующий вопрос.

По словам министра, ведомство уже фиксирует подтверждающие это цифры со стороны производителей, дистрибьюторов и аптек в рамках системы маркировки.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе, Минздраву и мэру Москвы Сергею Собянину к 1 декабря представить дорожную карту по единому справочнику лекарств.

9 ноября Минздрав запустил сервис для сообщений о дефиците лекарств.

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