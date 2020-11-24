Мишустин поручил представить дорожную карту по справочнику лекарств

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе, Минздраву и мэру Москвы Сергею Собянину к 1 декабря представить дорожную карту по единому справочнику лекарств.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«ФНС вместе с Минздравом и мэром Москвы Сергеем Собяниным должны до 1 декабря представить в правительство дорожную карту по созданию единого структурированного справочника-каталога лекарств, позволяющего отслеживать их наличие на рынке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «это также поможет избежать дефицита нужных медикаментов».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что «по лекарственному обеспечению ситуация начала меняться в лучшую сторону, но пока ещё от идеальной остаётся далека».

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с коронавирусом.

9 ноября Минздрав запустил сервис для сообщений о дефиците лекарств.