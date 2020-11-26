Мурашко рассказал о ситуации с поставками лекарств

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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко на XI Всероссийском конгрессе пациентов рассказал о ситуации с поставками лекарств.
Мурашко рассказал о ситуации с поставками лекарств
  • РИА Новости

«Весенний период, летний период мы прошли достаточно ровно», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Он отметил, что «в осенний период, когда дополнительная нагрузка возникла на всю систему, стали отдельные перебои возникать, в том числе по своевременному производству и доставке лекарственных препаратов».

«Но на сегодняшний день эта ситуация также начала исправляться», — добавил министр.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе, Минздраву и мэру Москвы Сергею Собянину к 1 декабря представить дорожную карту по единому справочнику лекарств.

9 ноября Минздрав запустил сервис для сообщений о дефиците лекарств.

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