Правительство выделит 10 млрд рублей на доплаты медикам до конца года

Правительство России выделит 10 млрд рублей на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, на период до конца текущего года.

Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании кабмина.

«Сегодня на дополнительные выплаты им до конца года направим 10 млрд рублей», — сказал премьер.

Ранее Мишустин подписал постановление о продлении до 31 декабря 2021 года выплат всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В октябре Мишустин подписал распоряжение о выделении более 11,2 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией COVID-19.