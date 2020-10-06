Кабмин выделил средства на выплаты работающим с коронавирусом медикам

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 11,2 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с больными с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

«Выделить из резервного фонда правительства России в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 11 254 904,3 тыс. рублей на предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов России в целях софинансирования в полном объёме расходных обязательств по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция», — говорится в тексте.

В сентябре Мишустин подписал постановление, предполагающее продление на сентябрь стимулирующих выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусной инфекцией COVID-19.