Мишустин подписал постановления о продлении стимулирующих выплат

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Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, предполагающее продление на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, помогающим больным коронавирусной инфекцией COVID-19.
Мишустин подписал постановления о продлении стимулирующих выплат
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Также государство продолжит поддерживать сотрудников социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «для них выплаты продлены до середины октября». 

В начале сентября сообщалось, что в России на выплаты медикам и соцработникам выделены дополнительные средства.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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