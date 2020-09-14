Мишустин подписал постановления о продлении стимулирующих выплат

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, предполагающее продление на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, помогающим больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Также государство продолжит поддерживать сотрудников социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «для них выплаты продлены до середины октября».

В начале сентября сообщалось, что в России на выплаты медикам и соцработникам выделены дополнительные средства.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.