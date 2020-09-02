В России на выплаты медикам и соцработникам выделено 24 млрд рублей
- АГН «Москва»
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Об этом говорится на сайте правительства.
«На выплаты врачам, фельдшерам, медсёстрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом, будут выделены дополнительные средства», — отмечается в документе.
29 августа российское правительство одобрило выделение средств Министерству здравоохранения на выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Также «Реальное время» сообщало, что в Татарстане продлили финансирование дополнительных выплат медикам.