В России на выплаты медикам и соцработникам выделено 24 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил дополнительные средства на президентские выплаты медицинским и социальным работникам в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом говорится на сайте правительства.

«На выплаты врачам, фельдшерам, медсёстрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом, будут выделены дополнительные средства», — отмечается в документе.

29 августа российское правительство одобрило выделение средств Министерству здравоохранения на выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также «Реальное время» сообщало, что в Татарстане продлили финансирование дополнительных выплат медикам.