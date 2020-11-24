Мишустин подписал постановление о выплатах работающим с COVID-19

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 31 декабря 2021 года выплат всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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