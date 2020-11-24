Мишустин подписал постановление о выплатах работающим с COVID-19
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Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
В октябре Мишустин подписал распоряжение о выделении более 11,2 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией COVID-19.
Согласно данным оперштаба на 24 ноября, в России в течение суток выявили 24 326 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых эпизодов с начала эпидемии в стране достигло 2 138 828.