В Татарстане запустили круглосуточную горячую линию по вопросам COVID-19

Короткая ссылка
Министерство цифрового развития и Министерство здравоохранения Татарстана запустили круглосуточную горячую линию по вопросам COVID-19.
В Татарстане запустили круглосуточную горячую линию по вопросам COVID-19
  • Pixabay

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минцифры.

По поручению главы республики Рустама Минниханова ведомства создали горячую линию ещё в марте, теперь её перезапустили в новом формате.

Граждане могут узнать данные по необходимым лекарствам, симптомам и другим вопросам, связанным с COVID-19. Многоканальная линия доступна на русском и татарском языках.

Консультировать будут как операторы, так и голосовой помощник.

Ранее Николай Малышев, инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук, в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить