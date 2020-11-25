В Татарстане запустили круглосуточную горячую линию по вопросам COVID-19
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Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минцифры.
По поручению главы республики Рустама Минниханова ведомства создали горячую линию ещё в марте, теперь её перезапустили в новом формате.
Граждане могут узнать данные по необходимым лекарствам, симптомам и другим вопросам, связанным с COVID-19. Многоканальная линия доступна на русском и татарском языках.
Консультировать будут как операторы, так и голосовой помощник.
Ранее Николай Малышев, инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук, в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.