В Татарстане запустили круглосуточную горячую линию по вопросам COVID-19

Министерство цифрового развития и Министерство здравоохранения Татарстана запустили круглосуточную горячую линию по вопросам COVID-19.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минцифры.

По поручению главы республики Рустама Минниханова ведомства создали горячую линию ещё в марте, теперь её перезапустили в новом формате.

Граждане могут узнать данные по необходимым лекарствам, симптомам и другим вопросам, связанным с COVID-19. Многоканальная линия доступна на русском и татарском языках.

Консультировать будут как операторы, так и голосовой помощник.

Ранее Николай Малышев, инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук, в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.