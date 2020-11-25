В Тамбовской области ввели новые ограничительные меры из-за пандемии

В Тамбовской области внесли новые изменения в постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19. Соответствующий документ подписан в региональной администрации.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

С 25 ноября вводятся ограничения на посещение подростками до 18 лет торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей или опекунов.

Также в документ добавили пункт о том, что режим самоизоляции для беременных, граждан старше 65 лет, а также лиц, имеющих определённые заболевания, не распространяется в случае вызова судьи, сотрудников правоохранительных органов и их должностных лиц для участия в процессуальных действиях.

Ранее Николай Малышев, инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук, в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.