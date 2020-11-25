Вирусолог оценил влияние вакцинации от COVID-19 на иммунитет

Вирусолог, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США, эксперт в эволюционной и вычислительной биологии Евгений Кунин оценил влияние вакцинации от COVID-19 на иммунитет.

«SARS-CoV-2 — очень сложный вирус среди РНК-содержащих. И похоже, что у него есть специальные гены, которые влияют на иммунитет хозяина, подавляя его. И, если это так, вероятно, вакцина может работать лучше, чем иммунитет у переболевших», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, препарат вызывает реакцию иммунитета, но при этом не подавляет его.

Речь идёт о вакцинах, в которых не используется живой вирус. Под этот критерий попадают все препараты, которые в настоящее время разрабатываются.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.