В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с масочным режимом в Татарстане

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина прокомментировала ситуацию с масочным режимом в республике.

«Масочный режим будет сохраняться. Весна — это 100%, а дальше, на летний период, мы посмотрим, как будет развиваться ситуация», — цитирует «Реальное время» заявление Авдониной.

По её словам, действие изменений в санитарные правила продлено до 1 января 2022 года, так как одной из мер профилактики коронавируса и ОРВИ является ношение маски.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН сравнил симптомы гриппа и коронавируса.