Госдума приняла закон о статусе и полномочиях Госсовета

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Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета России.
Госдума приняла закон о статусе и полномочиях Госсовета
  • © duma.gov.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующая инициатива была внесена в российский парламент президентом России Владимиром Путиным в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок к Конституции.

Как уточняет агентство, данный документ определяет статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета: он будет конституционным государственным органом.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума рассмотрит законопроект о Государственном совете России в приоритетном порядке.

Путин внёс в Государственную думу законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета России в октябре этого года.

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