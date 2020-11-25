Госдума приняла закон о статусе и полномочиях Госсовета
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Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующая инициатива была внесена в российский парламент президентом России Владимиром Путиным в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок к Конституции.
Как уточняет агентство, данный документ определяет статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета: он будет конституционным государственным органом.
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума рассмотрит законопроект о Государственном совете России в приоритетном порядке.
Путин внёс в Государственную думу законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета России в октябре этого года.