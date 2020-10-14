Путин внёс в Госдуму законопроект о Госсовете

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета России.
Путин внёс в Госдуму законопроект о Госсовете
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба комитета ГД по госстроительству.

«Проект федерального закона «О Государственном совете Российской Федерации» внесён президентом в Государственную думу 14.10.2020 г. в составе второго пакета законопроектов в целях реализации положений обновленной Конституции», — приводит сообщение РИА Новости.

Как сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, в документе указывается, что в состав Госсовета входят его председатель — президент России, а также председатели правительства России, Совета Федерации, Госдумы, руководитель администрации президента и руководители высших исполнительных органов власти субъектов России.

«По решению президента в состав Госсовета могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления», — указано в законопроекте.

Также по решению президента в состав Госсовета могут быть включены иные лица.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что законопроект предусматривает, что Госсовет получит новые функции и задачи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить