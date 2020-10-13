Крашенинников рассказал детали законопроекта о Госсовете

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что, согласно новому законопроекту, Госсовет возглавит президент России. 
Крашенинников рассказал детали законопроекта о Госсовете
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости.

«Конечно, руководитель государства возглавит, а как ещё? Это в его полномочиях. Логика какая: это в компетенции президента в Конституции. Там где идёт перечисление (полномочий. — RT), там написано, (что он. — RT) формирует Госсовет», — заявил Крашенинников.

По словам парламентария, законопроект предусматривает, что Госсовет получит новые функции и задачи. 

Отмечается, что документ будет внесён в Госдуму в ближайшее время. 

Ранее cпикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о роли Госсовета в системе власти России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить