Крашенинников рассказал детали законопроекта о Госсовете
- © Михаил Климентьев
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
«Конечно, руководитель государства возглавит, а как ещё? Это в его полномочиях. Логика какая: это в компетенции президента в Конституции. Там где идёт перечисление (полномочий. — RT), там написано, (что он. — RT) формирует Госсовет», — заявил Крашенинников.
По словам парламентария, законопроект предусматривает, что Госсовет получит новые функции и задачи.
Отмечается, что документ будет внесён в Госдуму в ближайшее время.
Ранее cпикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о роли Госсовета в системе власти России.