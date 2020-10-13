Крашенинников рассказал детали законопроекта о Госсовете

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что, согласно новому законопроекту, Госсовет возглавит президент России.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Конечно, руководитель государства возглавит, а как ещё? Это в его полномочиях. Логика какая: это в компетенции президента в Конституции. Там где идёт перечисление (полномочий. — RT), там написано, (что он. — RT) формирует Госсовет», — заявил Крашенинников.

По словам парламентария, законопроект предусматривает, что Госсовет получит новые функции и задачи.

Отмечается, что документ будет внесён в Госдуму в ближайшее время.

Ранее cпикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о роли Госсовета в системе власти России.