Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о роли Госсовета в системе власти России.

Об этом сообщает «Дни.ру».

Как отметил Володин, Госсовет нужен для России с её федеративным устройством, так как помогает главе государства формировать политику с учётом мнений регионов.

По словам спикера, в течение 20 лет Госсовет обеспечивает связь федерального центра с субъектами.

«На его заседаниях губернаторы имеют возможность донести свою точку зрения», — подчеркнул он.

Володин также напомнил, что после принятия поправок к Конституции и закрепления статуса Госсовета в основном законе вырос уровень ответственности и повысился статус принимаемых решений.

Председатель нижней палаты парламента добавил, что федеральный закон о Госсовете находится на стадии подготовки.

В июле Володин рассказал о перспективах законопроектов о защите прав детей.