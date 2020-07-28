Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о перспективах законопроектов о защите прав детей.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Один из проектов внесён депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом. Документ предусматривает поправки в Семейный и Гражданско-процессуальный кодексы и в закон о полиции. Поправки в Семейный кодекс инициированы членом Совета Федерации Еленой Мизулиной.

Как отметил Володин, в первую очередь документы нужно обсудить с родительским сообществом и специалистами. Законопроекты будут направлены в федеральные и региональные органы власти, а также в Общественную палату.

По словам Володина, нужно делать всё для укрепления семьи, а детей не должны отбирать у родителей под надуманными предлогами.

«Вместе с этим в законе должны быть чётко прописаны основания и процедура получения ребёнком защиты государства при возникновении непосредственной угрозы его жизни», — считает спикер Госдумы.

Он выразил мнение, что будет поддержан тот законопроект, который отвечает букве и духу основного закона страны.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли пакет законопроектов по изменениям в семейном законодательстве, который предусматривает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.