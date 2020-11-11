Госдума приняла в первом чтении законопроект о Госсовете России

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета России.

Как уточняет ТАСС, законопроект определяет статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета: он будет конституционным государственным органом.

Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики России.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума рассмотрит законопроект о Государственном совете России в приоритетном порядке.