Госдума рассмотрит законопроект о Госсовете в приоритетном порядке
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«Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит внесённый президентом проект закона о Государственном совете, а также другие инициативы, которые направлены на дальнейшее укрепление нашего суверенитета», — цитирует его ТАСС.
По словам Володина, они будут вынесены уже на ближайшее заседание Совета Госдумы.
Ранее президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета России.