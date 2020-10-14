Госдума рассмотрит законопроект о Госсовете в приоритетном порядке

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума рассмотрит законопроект о Государственном совете России в приоритетном порядке.

«Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит внесённый президентом проект закона о Государственном совете, а также другие инициативы, которые направлены на дальнейшее укрепление нашего суверенитета», — цитирует его ТАСС.

По словам Володина, они будут вынесены уже на ближайшее заседание Совета Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета России.