Госдума рассмотрит законопроект о Госсовете в приоритетном порядке

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Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума рассмотрит законопроект о Государственном совете России в приоритетном порядке.
Госдума рассмотрит законопроект о Госсовете в приоритетном порядке
  • © State Duma Russia
  • globallookpress.com

«Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит внесённый президентом проект закона о Государственном совете, а также другие инициативы, которые направлены на дальнейшее укрепление нашего суверенитета», — цитирует его ТАСС.

По словам Володина, они будут вынесены уже на ближайшее заседание Совета Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета России.

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