Результаты проверки по факту отравления учеников в школе в Перми переданы в СК

Результаты проверки управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по факту отравления учеников пермской школы №7 с углублённым изучением английского языка переданы в суд и СУ СК России по региону.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что специалисты провели проверку поставщика — индивидуального предпринимателя, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

В отношении ИП составлен протокол об административном правонарушении, а также протоколы об административном приостановлении и временном запрете деятельности.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде прокуратура проводит проверку по факту отравления семи детей в столовой школы №11.