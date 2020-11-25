Результаты проверки по факту отравления учеников в школе в Перми переданы в СК
- РИА Новости
Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что специалисты провели проверку поставщика — индивидуального предпринимателя, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
В отношении ИП составлен протокол об административном правонарушении, а также протоколы об административном приостановлении и временном запрете деятельности.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде прокуратура проводит проверку по факту отравления семи детей в столовой школы №11.