В России за сутки от коронавируса вылечились более 25 тысяч пациентов

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились ещё 25 748 пациентов. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выздоровели 1 660 419 человек.

Reuters