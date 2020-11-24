В Удмуртии прививку от гриппа сделали более 500 тысяч человек

В Удмуртии прививку от гриппа сделали более 502 тыс. человек, что составляет 33,5% от общего населения республики.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В частности, вакцинацию прошли 21 тыс. детей (83,3% от плана).

Ранее в республику поступила очередная партия вакцины для взрослых. Она призвана обеспечить защиту от наиболее актуальных в данном эпидемиологическом сезоне видов вируса гриппа.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области вакцинацию от гриппа прошли более 2,7 млн человек.