В Удмуртии прививку от гриппа сделали более 500 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
В частности, вакцинацию прошли 21 тыс. детей (83,3% от плана).
Ранее в республику поступила очередная партия вакцины для взрослых. Она призвана обеспечить защиту от наиболее актуальных в данном эпидемиологическом сезоне видов вируса гриппа.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области вакцинацию от гриппа прошли более 2,7 млн человек.