В Подмосковье прививку от гриппа сделали более 2,7 млн человек

В Московской области вакцинацию от гриппа прошли более 2,7 млн человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, это «единственный надёжный способ защиты от гриппа и возможных осложнений».

Сделать прививку можно в поликлинике. Также вакцинация доступна на предприятиях, в образовательных учреждениях.

План по прививкам выполнен на 62%. Всего планируется вакцинировать почти 4,5 млн человек.

Ранее оториноларинголог, врач первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал об отличиях COVID-19 от простуды.