В Подмосковье прививку от гриппа сделали более 2,7 млн человек
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, это «единственный надёжный способ защиты от гриппа и возможных осложнений».
Сделать прививку можно в поликлинике. Также вакцинация доступна на предприятиях, в образовательных учреждениях.
План по прививкам выполнен на 62%. Всего планируется вакцинировать почти 4,5 млн человек.
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