Опубликовано видео сближения корабля «Адмирал Виноградов» и эсминца США

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Министерство обороны России опубликовало видео инцидента с американским эсминцем John S. McCain, нарушившим российскую границу на юге Приморского края.
Опубликовано видео сближения корабля «Адмирал Виноградов» и эсминца США
  • © Photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Markus Castaneda/U.S. 7th Fleet

Минобороны России распространило видео, на котором большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» идёт на сближение с эсминцем ВМС США John S. McCain.

Ранее в Минобороны заявили, что корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение российской границы эсминцем ВМС США. 

Там заявляли, что после предупреждения американское судно вернулось в нейтральные воды.

В свою очередь, в США сообщили, что эсминец USS John S. McCain «подтвердил права и свободы мореплавания в районе залива Петра Великого в Японском море».

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