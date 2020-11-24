Опубликовано видео сближения корабля «Адмирал Виноградов» и эсминца США

Министерство обороны России опубликовало видео инцидента с американским эсминцем John S. McCain, нарушившим российскую границу на юге Приморского края.

Минобороны России распространило видео, на котором большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» идёт на сближение с эсминцем ВМС США John S. McCain.

Ранее в Минобороны заявили, что корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение российской границы эсминцем ВМС США.

Там заявляли, что после предупреждения американское судно вернулось в нейтральные воды.

В свою очередь, в США сообщили, что эсминец USS John S. McCain «подтвердил права и свободы мореплавания в районе залива Петра Великого в Японском море».