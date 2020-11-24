Опубликовано видео сближения корабля «Адмирал Виноградов» и эсминца США
- © Photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Markus Castaneda/U.S. 7th Fleet
Минобороны России распространило видео, на котором большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» идёт на сближение с эсминцем ВМС США John S. McCain.
Ранее в Минобороны заявили, что корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение российской границы эсминцем ВМС США.
Там заявляли, что после предупреждения американское судно вернулось в нейтральные воды.
В свою очередь, в США сообщили, что эсминец USS John S. McCain «подтвердил права и свободы мореплавания в районе залива Петра Великого в Японском море».