В томских МФЦ появятся пункты вакцинации от гриппа
- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru.
Бесплатные пункты вакцинации будут работать на базе МФЦ в Томске 26 и 27 ноября, а также 1, 2 и 4 декабря.
Сделать прививки от гриппа также можно в поликлиниках по месту прикрепления или в дополнительно открытых пунктах вакцинации.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что люди допускают ошибку, сами себе назначая лекарственные препараты.