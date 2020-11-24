В томских МФЦ появятся пункты вакцинации от гриппа

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Пункты вакцинации от гриппа будут открыты в отделах МФЦ «Мои документы» в Томске. Работать они будут несколько дней в ноябре и декабре.
В томских МФЦ появятся пункты вакцинации от гриппа
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru.

Бесплатные пункты вакцинации будут работать на базе МФЦ в Томске 26 и 27 ноября, а также 1, 2 и 4 декабря.

Сделать прививки от гриппа также можно в поликлиниках по месту прикрепления или в дополнительно открытых пунктах вакцинации.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что люди допускают ошибку, сами себе назначая лекарственные препараты.

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