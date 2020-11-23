В Петербурге прививку от гриппа сделали около 2,5 млн человек

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В Санкт-Петербурге прививку от гриппа сделали около 2,5 млн человек, что составляет 45,7% от общего числа жителей города.
В Петербурге прививку от гриппа сделали около 2,5 млн человек
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведённой прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъёма заболеваемости», — заявили в ведомстве.

Там также напомнили о важности тщательно мыть руки, придерживаться здорового образа жизни, реже посещать места массового скопления людей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области вакцинацию от гриппа прошли более 2,7 млн человек.

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