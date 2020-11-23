В Петербурге рассказали о работе студентов из медвузов во время пандемии

Более двух тысяч студентов из медицинских колледжей и вузов Санкт-Петербурга помогают медикам во время пандемии.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Многие молодые ребята видят, в каких сложных условиях сейчас работают их коллеги, и берут на себя очень важные части работы — помогают с документацией, общаются с горожанами в кол-центрах, подменяют в регистратуре, информируют пациентов о результатах анализов на COVID-19», — заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

По его словам, это позволяет разгрузить участковых терапевтов.

Более 420 студентов выпускных курсов медколледжей и почти 500 учащихся медуниверситетов прошли дополнительное обучение по коронавирусу и трудоустроились в медучреждения.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.